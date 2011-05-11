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PMYO'YA BAŞVURU PUANI 280'E İNDİRİLDİ ANKARA (A.A)

11 Mayıs 2011 19:46

-PMYO'YA BAŞVURU PUANI 280'E İNDİRİLDİ ANKARA (A.A) - 11.05.2011 - Polis Meslek Yüksekokullarına (PMYO) başvurmak için adaylarda aranan YGS'de 300 puan alma şartının 280 olarak değiştirildiği bildirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, PMYO'ya alınacak öğrenciler için gerekli şartlar, Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) sonuçlarına göre yeniden gözden geçirildi.  Buna göre, 2011 PMYO'ya giriş sınavına katılmak isteyen adaylarda aranan YGS puan türlerinin herhangi birinden en az 300 puan alma şartı 280 puana indirildi. İnternet üzerinden ön başvuruda bulunamayan adayların, başvuru kılavuzunda yer alan bağlı bulunduğu sınav merkezine gitmeleri gerekiyor. PMYO'ya şahsen başvuru süresi 13 Mayıs'ta doluyor.

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