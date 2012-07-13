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Dünya

Plüton'un bir uydusu daha keşfedildi

NASA'nın yerleştirdiği Hubble uzay teleskobuyla, Plüton'un bir uydusunu daha belirlendi

13 Temmuz 2012 12:33

ABD Uzay ve Havacılık Dairesi NASA'nın yörüngeye yerleştirdiği Hubble uzay teleskobu, Plüton'un bir uydusunu daha belirledi. P-5 adı verilen uzay cismi, başka bir değişle, "ay", 10 kilometreye 25 kilometre boyutlarında.

Bilim insanları, Plüton'un bu kadar küçük olmasına rağmen bu denli karmaşık bir uydu sistemine sahip olmasının hayret verici olduğunu belirtti. P-5'in, Plüton'un oluşum ve evrim sürecinin açıklanmasına yardımcı olacağı düşünülüyor. Bir teoriye göre, Plüton'un eksenindeki ay ya da cisimler, milyarlarca yıl önceki bir çarpışma sırasında oluştu.

 

Kaşif Hubble

 

Uzay Teleskobu Fen Enstitüsü'nün işlettiği Hubble, gerçek görüntüler belirliyor.

Uzay bilimci Edwin Hubble'dan ismini alan teleskop, dünya yörüngesinde bulunduğundan ve dolayısıyla atmosferin ışın engelleyisi etkisinin ötesinde olduğundan, benzersiz gözlemler yapabiliyor.

Plüton, yakın bir geçmişe kadar gezegen sınıfında sayılıyordu ancak 2006 yılında başka bir sistemin parçası olduğu belirlendikten sonra cüce gezegen denilen bir alt sınıfa alındı.

Yeni sınıfındayken de yeni uyduları keşfedilmeye devam etti.

 

Nix, Hydra...

 

Plüton, gezegen olarak kabul edilirken, 1978 yılında en büyük uydusunu Charon adıyla gösterdi. Hubble gözlemleri, 2006 yılında, Nix and Hydra adında iki küçük uydu belirledi. Sonra 2011'de, yine Hubble, P-4'ü gördü.

Şimdi bu son fark edilen P-5, dokuz set görüntünün bir araya getirilmesiyle görülebildi; görüntüler Hubble'ın 3 numaralı Geniş Alan Kamerası ile Haziran ve Temmuz aylarında çekildi.

 

Plüton yakından görülecek

 

Yeni Ufuklar uzay keşif aracı Plüton'a doğru ilerliyor. Araç en yakın konuma 2015 yılında gelecek. Yeni Ufuklar, Plüton'un bilinen en ayrıntılı resimlerini çekecek.

Plüton'u 1930 yılında Amerikalı uzay bilimci Clyde Tombaugh keşfetti ve 2006 yılında sınıf düşürülünceye kadar Güneş Sistemi'nin dokuz gezegeninden biri olarak kabul edildi. (BBC Türkçe)

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