Polis de isyan etti: Bir polisevi bile açmadılar, banklarda yatıyoruz

İstanbul Gezi Parkı'nda günlerdir devam eden olaylar için takviye olarak Uşak, Urfa, Edirne, Kayseri, Adana, sivas Artvin, Rize ve Trabzon'dan gelen yaklaşık bin 500 polis isyan etti. Facebook'taki 'Polis Memurları Dayanışma Grubu' platformunda bir açıklama yapan polisler, görev yaptıkları 5 gün boyunca parklarda, çevik kuvvet bahçesinde ve banklarda yattıklarını belirttiler.

Bu sabah yapılan o açıklama şöyle:

'Bankta yattığım için şanslıyım'

'''İstanbul'a takviye kuvvet olarak geçici görevli geldik. Bugün 5. günümüz. Bayrampaşa çevikteyiz. Personelin yatıp dinlenmesi için İstanbul gibi imkanlar bol bir ilde ( polis okulları, polisevleri vs.) doğru düzgün bir yer verilmedi. Millet yerlerde yatıyor. Ben de bankta yatacağım için şanslıyım yine. 4 gündür sabahlara kadar görev yaptık ama o kadar polis okulu, polisevi v.s. varken yerde yatmayı layık gördüler.' Bize bu ve buna benzer bir çok bilgi ulaşmaktadır. Hepsini buradan paylaşmanın doğru olmadığını düşündüğümüzden aşağıdaki uyarılarımızı iyi niyet çerçevesinde değerlendirerek gereğini yapmasını yetkililerden, müdürlerimizden, meslektaşlarımızdan ve sağduyulu halkımızdan rica ve talep ediyoruz."

Yetkililerin dikkatine!

-Polis memurları yorgun, uykusuz ve gergin...

-Polisin bireysel hatalar yapmaması için gerekli istirahat sağlanmalı

-Ağır çalışma şartları ve günlerce süren müdahaleler sonucu otokontrolünü kaybeden meslektaşlarımız eylem yerlerinden dinlenmeye çekilmeli

-Sokakta, kaldırım üstlerinde, yeşil alanlarda uyumak zorunda kalan meslektaşlarımız için polisevleri, polis okulları gibi yerlerin tahsis edilmesini istiyoruz.