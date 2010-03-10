Plazmadaki telekulak mahkeme onaylı çıktı

T24- Edirne Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi'nin makam odasındaki televizyonda bulunan dinleme cihazının İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nden alınan kararla konulduğu belirlendi.



Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Selami Hatipoğlu, Edirne Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi'nin makamındaki plazma televizyonunda 8 Ocak 2010 tarihinde bulunan dinleme cihazıyla ilgili soruşturmanın takipsizlikle sonuçlandığını söyledi.



Takipsizlik kararını İstanbul 13 Ağır Ceza Mahkemesi'nden gelen yazı üzerine verdiklerini anlatan Hatipoğlu, "Dinleme cihazıyla ilgili şikayet ile ilgili, mahkemenin dinleme kararı olduğu için 10 gün önce takipsizlik kararı verildi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, dinleme ve izleme cihazlarını 2009 yılının ilk 6 ayı için suçu önlemek amacıyla "Ön dinleme kararı" almış. Bu karara istinaden bu cihazlar konulmuş. Mahkeme kararı yasal kabul edildiği için olayla ilgili takipsizlik kararı verildi" dedi.



Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Namık Kemal Döleneken de, kendilerine bu konuda sözlü olarak bilgi verildiğini, ancak resmi bir yazının gelmediğini belirtti. Döleneken, resmi kararın ellerine ulaşması halinde görüş belirtebileceklerini kaydetti.





Edirne Belediyesi'nde 11 Aralık 2009 tarihinde Makine İkmal Bakım ve Onarım Birimi Şefi Ünal Kant'ın odasındaki oda parfümü aletinin içinde dinleme cihazı bulunmuş, cihazın Edirne Emniyet Müdürlüğü'nce konulduğu ve operasyon sonrası unutulduğu açıklanmıştı.



Edirne Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi'nin 8 Ocak 2010 tarihinde makam odasındaki televizyonda ses kartı, görüntü kartı, FM vericisi, görüntü ve ses aktarıcı komple sistem bulunmuştu.



Bunun üzerine Sedefçi, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, TBMM Telekulak ve Bilgi Teknolojileri Komisyon Üyesi Tacidar Seyhan ile birlikte basın toplantısı düzenlemiş, ardından da suç duyurusunda bulunmuştu.