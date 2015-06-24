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Plaza inşaatında asansör kazası: 1 işçi yaşamını yitirdi

Asansör teknisyeni Emrah Kundur, asansörün bilinmeyen bir nedenle hareket etmesi sonucu asansör ile tavan arasına sıkıştı

24 Haziran 2015 18:22

Kağıthane'de bir bankanın plaza inşaatında asansör teknisyeni olarak Emrah Kundur, asansör kabininin hareket etmesi nedeniyle kabinle tavan arasında sıkışarak yaşamını yitirdi.

DHA'dan Mustafa Özdabak'ın haberine göre, Eksi 1 ile eksi 6 arasında çalışan asansöre bakım yapmak için asansör kabininin üzerine çıkan Emrah Kundur, asansörün bilinmeyen bir nedenle hareket etmesi sonucu asansör ile tavan arasına sıkıştı.

Teknisyenin birlikte çalıştığı iş arkadaşı bağırarak çevredekilerden yardım istedi. Olay yerine diğer çalışanlar ve itfaiyenin kurtarma ekibi geldi. Bulunduğu yerden çıkarılan Emrah Kundur’un hayatını kaybettiği anlaşıldı.

İstanbul Cumhuriyet Savcısı’nın yaptığı keşiften sonra Ömer Kundur’un cenazesi plaza inşaatından çıkarılarak, Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. 

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