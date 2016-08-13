Plaza de Mayo Anneleri, 2000 haftadır evlatlarını arıyor

Plaza de Mayo Anneleri, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te 2000. kez meydanlara çıktı.

Arjantin'de 1976-1983 yılları arasında yaşanan askeri yönetim döneminde öldürülen kurbanlar için adalet talebiyle 1977'den beri her hafta perşembe günü sokaklara çıkan Plaza de Mayo Anneleri 2000'inci kez adalet taleplerini dile getirdi.

Hayatını kaybeden kurbanların sayısının yaklaşık 30.000 olduğu belirtiliyor.

Çoğu 80’li yaşlara gelen Plaza de Mayo Anneleri, 1977’den beri her perşembe aynı yerde toplanarak adalet istiyor.