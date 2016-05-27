Playstation'ın içinden ölü yılan çıktı!

Brezilyalı bir tekniker tamir etmek istediği Playstation'ın kasasını açınca gözlerine inanamadı. Cihazı çalıştırdıktan sonra ağır bir koku fark eden tekniker, kasanın içinden çıkan ölü yılanı görünce bayıldı.

Karar'da yer alan habere göre; Brezilya'da bir kişi geçen Aralık ayında cihazdan gelen ağır koku şikayetiyle Playstation'ı teknik servise gönderdi. Tamir etmek için cihazı çalıştıran tekniker, Playstation'ı açtığında aynı ağır kokuyu duyunca şüphelendi. Bunun üzerine cihazın kasasını açan tekniker, cihazın içinden çıkan yılanı görünce bayıldı. Tekniker uzun süre kendine gelemedi.