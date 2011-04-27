-PLAYSTATION KULLANICILARINA KREDİ KARTI UYARISI LOS ANGELES (A.A) - 27.04.2011 - Japon Sony şirketi, PlayStation kullanıcılarını kredi kartı bilgilerinin çalınmış olabileceği konusunda uyardı. Sony, geçen haftaki korsan saldırısı yüzünden PlayStation şebekesini kapatmak zorunda kaldıklarını, 77 milyon kullanıcının hesabıyla bağlantının kesildiğini belirtti. Sony, bazı hizmetlerin bir hafta içinde eski haline getirileceğini bildirirken, uzmanlar kesintinin boyutunun büyük olduğunu, şirkete maliyetinin milyarlarca doları bulabileceğini söyledi. Merkezi New York'taki Güvenlik Uygulamaları şirketinin yetkilisi Josh Shaul, kesintinin, son birkaç yıldır gördüklerinin en kötülerinden biri olduğunu belirtirken, Sony, kredi kartı bilgilerinin çalındığına dair doğrudan bir kanıt olmadığını, yine de bu olasılığı gözardı edemeyeceklerini bildirdi. Saldırının "şeytanca" olduğunu kaydeden Sony, konuyu araştırması için dışardan bir güvenlik şirketi tuttuklarını kaydetti. Sony, kişisel bilgilerin daha iyi korunmasını sağlamak için sistemlerini yeniden kurma konusunda adımlar attıklarını bildirerek, kullanıcılarını kredi kartı şirketleriyle bağlantı kurmaları ve dolandırıcılığa karşı önlem almaları konusunda uyardı. Ekiplerinin aralıksız çalıştığını ve servislerin en kısa sürede hizmete gireceğini kaydeden Sony, PlayStaion şebekesini geçen çarşamba isim, doğum günü, internet adresleri ve sisteme giriş bilgileri gibi bilgilerin korsanlar tarafından kullanılabileceği gerekçesiyle kapatmıştı. Sony, satın alma tarihlerinin ve kredi kartı faturası bilgilerinin de çalınmış olabileceğini, ancak saldırganların kartın arkasındaki 3 basamaklı güvenlik kodunu elde edemediğini bildirdi. Sony, 59 ülkede 77 milyon kişinin PlayStation şebekesini kullandığını, bunun 36 milyonunun ABD ve Amerika kıtasında, 32 milyonunun Avrupa'da, 9 milyonunun da çoğu Japonya'da olmak üzere Asya'da olduğunu açıkladı.