Playboy'un son 'çıplağı' Pamela Anderson oldu

Kapağında çıplak modellere yer vermeme kararı alan Playboy’un, bu kararı uygulamaya geçirmeden önceki son sayısında Kanadalı oyuncu Pamela Anderson’ın çıplak pozları yer aldı. Bu sayıyla birlikte Anderson, 1989’dan bu yana Playboy’un kapağında 14’üncü kez yer almış oldu.

Independent’ın haberine göre, ABD’li aktör James Franco’nun 48 yaşındaki oyuncuyla röportaj yaptığı belirtilirken, Anderson konuyla ilgili, “Hugh Hefner’in avukatından bir telefon aldım ve o bana, ‘Başka kimseyi istemiyoruz. Başka kimse yok, Playboy’un son kapağında siz yer alır mısınız’ diye sordu” ifadesini kullandı.

Teklifi kabul etmeden önce oğulları Brandon (19) ve Dylan’a (17) danıştığını söyleyen Anderson, her ikisinin de kendisine destek verdiğini belirtti.

Playboy, çıplak kadın fotoğrafı basmayacağını Ekim’de duyurmuştu.