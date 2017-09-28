Playboy'un kurucusu Hugh Hefner yaşamını yitirdi

Playboy'un kurucusu Hugh Hefner'in 91 yaşında hayata gözlerini yumduğu açıklandı.

Playboy şirketinden yapılan açıklamada Hefner'in evinde doğal nedenlerle yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Hefner Playboy dergisini 1953 yılında evinin mutfağında hazırlamaya başlamıştı.

Yıllar içinde Playboy dünya çapında en fazla satan erkek dergisi haline gelmiş, zirveye ulaştığı dönemde ay 7 milyon kopya satar olmuştu.

Hugh Hefer'in oğlu Cooper Hefner, pek çok kişinin babasının yokluğunu derinden hissedeceğini açıkladı.

Babasının "bir medya öncüsü" olarak etkili ve sıra dışı hayatı olduğunu söyleyen Cooper Hefner, babasını "ifade özgürlüğü, sivil haklar ve cinsel özgürlük savunucusu" olarak tanımladı.

Hefner'in şirketi bir süre sonra kumarhaneler ve gece kulüplerini de içerek bir imparatorluğa dönüşmüştü.

Genellikle ipek pijamalarla poz veren Hefner, hedonist yaşam tarzıyla nam salmıştı.

Hefner, Playboy modelleriyle birlik olmuş ve evlenmiş, son yıllarını lüks malikânesinde verdiği dev partilerle geçirmişti.

Hefner'in binden fazla kadınla birlikte olduğunu öne sürmüştü.