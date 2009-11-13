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Ekonomi

Playboy satılıyor

Erkeklere yönelik içerik yayımı yapan Playboy Enterprises Inc. satış görüşmeleri için Iconix Brand Group ile görüşmeler yapıyor.

13 Kasım 2009 02:00

Erkeklere yönelik içerik yayımı yapan Playboy Enterprises Inc. satış görüşmeleri için Iconix Brand Group ile görüşmeler yapıyor. Playboy’un piyasa değeri şu anda 100 milyon dolara gerilemiş durumda.

Playboy'un güzelleri/Foto Galeri

Erkeklere yönelik içerik yayımı yapan Playboy Enterprises Inc. satış görüşmeleri için Iconix Brand Group ile görüşmeler yapıyor. Bu açıklamanın ardından Playboy’un hissesi yüzde 42’lik bir yükseliş yaşadı.

London Fog ve Candie’s gibi giyim markalarının sahibi olan Iconix, Playboy’un finans durumunu incelemesinin ardından şirket içinden görüşmeler henüz kamuoyuna açıklanmadığı için ismini vermek istemeyen bir kişiye şirketi satın almak istediğini açıkladı.

İsmini açıklamak istemeyen kaynak, görüşmelerin sonunda işlemlerin gerçekleşmeyebileceğini söyledi.

Hugh Hefner’ın Marilyn Monroe resimleriyle 1953’te yayımına başlattığı Playboy’un piyasa değeri şu anda 100 milyon dolara gerilemiş durumda.

Iconix şirketinin Başkanı ve tepe yöneticisi olan Neil Cole, New York merkezli şirketinin perakendecilere ve üretimcilere lisanslayabileceği daha fazla markaya sahip olmak için satın almaların peşinden koşuyor.

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