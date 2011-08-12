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Playboy kızı Ağrı Dağı'na çıkmaktan vazgeçti!

Playboy kızı Dona D’Errico, Ağrı Dağı’nda Nuh’un Gemisi’ni arama "hayalinden" vazgeçti. D’Errico, "hayalini" ölüm

12 Ağustos 2011 03:00

T24 - Playboy kızı Dona D’Errico, Ağrı Dağı’nda Nuh’un Gemisi’ni arama "hayalinden" vazgeçti. D’Errico, "hayalini" ölüm tehdidi ve bölgeden Kürt tur rehberinin isteksizliği nedeniyle iptal etmek zorunda kaldığını açıkladı.

Playboy kızı Dona D’Errico, Ağrı Dağı’nda Nuh’un Gemisi’ni arama "hayalinden" vazgeçti. D’Errico, "hayalini" ölüm tehdidi ve bölgeden Kürt tur rehberinin isteksizliği nedeniyle iptal etmek zorunda kaldığını belirtti. 

İngiliz gazetesi The Guardian, eski Playboy kızı ve Amerikan en gözde televizyon dizilerinden Baywatch (Sahil Güvenlik)’ın yıldızı Dona D’Errico’nun, Ağrı Dağı’nda Nuh’un Gemisi kalıntılarının keşfine katılma planlarını, birlikte gideceği kişinin ölüm tehdidi alması ve bölgeden Kürt tur rehberinin isteksizliği nedeniyle iptal etmek zorunda kaldığını bildirdi.

Haberde, Dona D’Errico’nun, "9 ya da 10 yaşımdan beri bu benim hayalimdi" dediğine dikkat çekilerek, D’Errico’nun arkeolojiye özellikle İncil arkeolojisine ilgi duyduğu belirtildi.

Ayrıca "İncil arkeolojisi D’Errico’nun çekici etkisi ve bilgeliği olmadan mücadele etmek zorunda" ifadelerine yer verildi





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