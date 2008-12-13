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Dünya

Playboy kapağında 'Meryem Ana' göndermesi

Playboy'un Meksika baskısında, Mary adlı kapak güzelinin başı örtülerek 'Meryem Ana' göndermesi yapılması tartışma yarattı

13 Aralık 2008 02:00

Playboy dergisinin Meksika baskısında, kapaktaki Maria adlı güzelin başının örtülerek Meryem Ana göndermesi yapılması tartışma yarattı.

Yaklaşan Noel'in havasına girmek isteyen dergi, kapağına çıplak "Meryem Ana" fotoğrafı basacak kadar ileri gitti. Meksika’da önceki gün piyasaya çıkan derginin kapak fotoğrafı, ilk günden tartışmalara yol açtı.

Kapakta model Maria Florencia Onori’nin üzerinde, başını da kapatacak şekilde beyaz bir örtü bulunan çıplak bir pozu var. Başlıkta da "Sana tapıyoruz Mary" yazıyor. Meryem ismi İngilizce’de Mary olarak ifade ediliyor.

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