T24 LogoT24 Logo
Dünya

PLAYBOY EDİTÖRÜNE BERAAT CAKARTA (A.A)

23 Haziran 2011 18:25

-PLAYBOY EDİTÖRÜNE BERAAT  CAKARTA (A.A) - 23.06.2011 - Endonezya'da geçen yıl uygunsuz resimler yaymak ve bunlardan kar sağlamak suçundan iki yıl hapse mahkum edilen Playboy dergisinin editörü beraat etti.  Playboy Endonezya'nın editörü Ervin Arnada'nın avukatlarından Todung Mulya Lubis, Yüksek Mahkeme'nin müvekkilini akladığı haberini aldıklarını belirterek, şu anda cezaevinde olan Arnada'nın yakında serbest bırakılacağını söyledi.  Lubis, Yüksek Mahkeme'nin bu kararıyla Endonezya'da basın özgürlüğünü desteklemeye bağlılığını gösterdiğini kaydetti. Playboy Endonezya dergisinin, çıplak kadın resimleri içermemesine rağmen Arnada'nın demir parmaklıklar arkasına gönderilmesi, İslamcı örgütlerin daha tutucu bir toplum yönünde artan baskısını ortaya koyduğu eleştirilerine neden olmuştu. Endonezya'da 2008 yılında çıkan pornografi karşıtı yasa, çok sayıda kişi tarafından ülkenin ifade özgürlüğü ve hoşgörü konularındaki itibarına bir tehdit olarak görülüyor. Dünyanın en kalabalık 4. ülkesi olan Endonezya'da nüfusun büyük bölümü Müslüman.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24