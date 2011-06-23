-PLAYBOY EDİTÖRÜNE BERAAT CAKARTA (A.A) - 23.06.2011 - Endonezya'da geçen yıl uygunsuz resimler yaymak ve bunlardan kar sağlamak suçundan iki yıl hapse mahkum edilen Playboy dergisinin editörü beraat etti. Playboy Endonezya'nın editörü Ervin Arnada'nın avukatlarından Todung Mulya Lubis, Yüksek Mahkeme'nin müvekkilini akladığı haberini aldıklarını belirterek, şu anda cezaevinde olan Arnada'nın yakında serbest bırakılacağını söyledi. Lubis, Yüksek Mahkeme'nin bu kararıyla Endonezya'da basın özgürlüğünü desteklemeye bağlılığını gösterdiğini kaydetti. Playboy Endonezya dergisinin, çıplak kadın resimleri içermemesine rağmen Arnada'nın demir parmaklıklar arkasına gönderilmesi, İslamcı örgütlerin daha tutucu bir toplum yönünde artan baskısını ortaya koyduğu eleştirilerine neden olmuştu. Endonezya'da 2008 yılında çıkan pornografi karşıtı yasa, çok sayıda kişi tarafından ülkenin ifade özgürlüğü ve hoşgörü konularındaki itibarına bir tehdit olarak görülüyor. Dünyanın en kalabalık 4. ülkesi olan Endonezya'da nüfusun büyük bölümü Müslüman.