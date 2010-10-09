-PLAYBOY DERGİSİNİ ÇIKARAN ARNADA YAKALANDI CAKARTA (A.A) - 09.10.2010 - Endonezya polisi, 2006'da Playboy dergisinin Endonezya baskısını çıkaran Ervin Arnada'nın, bugün Bali adasında yakalandığını duyurdu. Cakarta Savcısı Muhammed Yusuf da, 2 yıl hapse mahkum edilen Arnada'nın kendisinin teslim olmadığını, Bali'de yakalandığını bildirdi. Playboy dergisinin Endonezya versiyonu 2006'da piyasa çıkarılmış, radikal dinci hareketler, tek kare çıplak fotoğraf yayımlamamış olan dergiye karşı düşmanca protesto gösterileri düzenlemiş, göstericilerin zoruyla Cakarta'daki ofisini kapatan dergi, 2007'de de yayınına son vermişti. Yüksek Mahkeme Ağustos ayında aldığı kararla, Arnada'yı aklayan yerel mahkemenin kararını bozarak, 2 yıl hapse mahkum etmişti.