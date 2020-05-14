PlayStation Store’da indirim dönemi başladı; alabileceğiniz 10 oyun önerisi

PlayStation Store’da şu anda yer alan “70 TL’den ucuz oyunlar” kampanyasına buradan, “Uzatılmış Oyun” kampanyasına ise buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
PS Store'daki indirimlerde alabileceğiniz 10 oyun:
NBA 2K20 - Normal Fiyatı: 399 TL - İndirimli Fiyatı: 22 TL
The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition - Normal Fiyatı: 219 TL - İndirimli Fiyatı: 64 TL
The Crew 2 Standart Edition - Normal Fiyatı: 299 TL - İndirimli Fiyatı: 64 TL
A Way Out - Normal Fiyatı: 134 TL - İndirimli Fiyatı: 40,20 TL
Red Dead Redemption 2: Special Edition - Normal Fiyatı: 569 TL - İndirimli Fiyatı: 134 TL
Batman: Arkham Collection - Normal Fiyatı: 259 TL - İndirimli Fiyatı: 84 TL
Watch Dogs 2 Deluxe Edition - Normal Fiyatı: 459 TL - İndirimli Fiyatı: 84 TL
Anthem - Normal Fiyatı: 399 TL - İndirimli Fiyatı: 79,80 TL
Star Wars: Battlefront Ultimate Edition - Normal Fiyatı: 100 TL - İndirimli Fiyatı: 22 TL
Tom Clancy’s The Division Gold Edition - Normal Fiyatı: 199 TL - İndirimli Fiyatı: 64 TL