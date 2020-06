PlayStation Store’da indirim dönemi başladı; alabileceğiniz 10 oyun önerisi

PS Store’da PlayStation oyuncularını mutlu edecek iki yeni indirim kampanyası başladı. “Uzatılmış Oyun” ve “70 TL’den Ucuz Oyunlar” isimli kampanyalarda pek çok oyun indirime girdi.

Bu kampanyalarda en çok NBA 2K20 ve Red Dead Redemption 2 gibi popüler oyunlar dikkat çekiyor. Kampanya kapsamında NBA 2K20’nin 399 TL’den 22 TL’ye düştü.

Webtekno'da yer alan habere göre 28 Mayıs saat 02.00’a kadar sürecek kampanyasa özellikle Rockstar Games’in oyunu Red Dead Redemption 2, PS Store’da bu zamana kadarki en büyük indirimini aldı. Oyunun Special Edition versiyonu şu anda 569 TL yerine 134 TL’ye satın alınabiliyor.

PlayStation Store’da şu anda yer alan “70 TL’den ucuz oyunlar” kampanyasına buradan, “Uzatılmış Oyun” kampanyasına ise buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

PS Store'daki indirimlerde alabileceğiniz 10 oyun:

NBA 2K20 - Normal Fiyatı: 399 TL - İndirimli Fiyatı: 22 TL

The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition - Normal Fiyatı: 219 TL - İndirimli Fiyatı: 64 TL

The Crew 2 Standart Edition - Normal Fiyatı: 299 TL - İndirimli Fiyatı: 64 TL

A Way Out - Normal Fiyatı: 134 TL - İndirimli Fiyatı: 40,20 TL

Red Dead Redemption 2: Special Edition - Normal Fiyatı: 569 TL - İndirimli Fiyatı: 134 TL

Batman: Arkham Collection - Normal Fiyatı: 259 TL - İndirimli Fiyatı: 84 TL

Watch Dogs 2 Deluxe Edition - Normal Fiyatı: 459 TL - İndirimli Fiyatı: 84 TL

Anthem - Normal Fiyatı: 399 TL - İndirimli Fiyatı: 79,80 TL

Star Wars: Battlefront Ultimate Edition - Normal Fiyatı: 100 TL - İndirimli Fiyatı: 22 TL

Tom Clancy’s The Division Gold Edition - Normal Fiyatı: 199 TL - İndirimli Fiyatı: 64 TL