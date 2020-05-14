PlayStation Store’da indirim dönemi başladı; alabileceğiniz 10 oyun önerisi

PS Store’da PlayStation oyuncularını mutlu edecek iki yeni indirim kampanyası başladı. “Uzatılmış Oyun” ve “70 TL’den Ucuz Oyunlar” isimli kampanyalarda pek çok oyun indirime girdi.

Bu kampanyalarda en çok NBA 2K20 ve Red Dead Redemption 2 gibi popüler oyunlar dikkat çekiyor. Kampanya kapsamında NBA 2K20’nin 399 TL’den 22 TL’ye düştü.

Webtekno'da yer alan habere göre 28 Mayıs saat 02.00’a kadar sürecek kampanyasa özellikle Rockstar Games’in oyunu Red Dead Redemption 2, PS Store’da bu zamana kadarki en büyük indirimini aldı. Oyunun Special Edition versiyonu şu anda 569 TL yerine 134 TL’ye satın alınabiliyor.