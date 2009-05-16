Play-off'ta derbi heyecanı



Beko Basketbol Ligi'nde play-off heyecanı bugün İstanbul'da derbi maçta yaşanacak.



Ezeli rakipler Galatasaray Cafe Crown ile Beşiktaş Cola Turka, play-off çeyrek final serisi ilk maçında Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Saat 19.30'da başlayacak maçı Aytuğ Ekti, Alper Altuğ Köselerli, Turgut Işık hakem üçlüsü yönetecek.



Ligde normal sezonu Galatasaray Cafe Crown 4., Beşiktaş Cola Turka ise 5. sırada tamamladı. Normal sezonda her iki takım da birbirlerine karşı birer galibiyet aldığı için, 3 galibiyete ulaşacak takımın tur atlayacağı seri 0-0 başlayacak.



Seride 2. maç 18 Mayıs Pazartesi günü yine Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda, 3. maç ise 21 Mayıs Perşembe günü BJK Cola Turka Arena'da yapılacak. İlk 3 maçta tur atlayan takımın belli olmaması durumunda, serinin 4. maçı 23 Mayıs Cumartesi günü BJK Cola Turka Arena'da, gerekirse 5. ve son maç da 26 Mayıs Salı günü Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda oynanacak. Maçlarda, sezon başında ''Üç Büyükler'' arasında alınan karar gereğinde, konuk takımın taraftarları salonda yer alamayacak.



