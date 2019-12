-''Play Off'' Süper Lig kulüplerini böldü ANKARA (A.A) - 28.09.2011 - Spor Toto Süper Lig'de, 2011-2012 sezonunda yeni uygulamaya konulan play off sistemi nedeniyle takımların sık maç yapmalarına, kulüp yöneticilerinden farklı yorumlar geldi. Konuyla ilgili olarak görüşlerini açıklayan kulüp yetkililerinin tamamı, 11 günde 3 maç oynamanın zorluğunu dile getirdi. Kulüp yetkililerinden bazıları fazla maç oynamalarının, elde ettikleri hasılatı artırdığını ve bu anlamda yararlı olduğunu savunurken, bazı kulüp temsilcileri ise artan maç sayısına karşın seyirci ve hasılatta düşüş yaşadıklarını iddia etti. Avrupa kupalarında mücadele eden Trabzonspor ve Beşiktaş takımlarının yetkilileri ise hem lig, hem de ileride başlayacak Türkiye Kupası maçlarının yanı sıra kendilerinin Avrupa sahnesinde yer almalarının işlerini daha da zorlaştırdığını ifade etti. Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Hasan Yener, ligde bu sezon yoğun bir maç programı oluştuğunu ve bunun da her takımı etkilediğini belirterek,şunları söyledi: ''Maçlar sık olunca, taraftarlar statlara gidemiyor. Bizim bir de Şampiyonlar Ligi maçlarımız var. Bu da yoğun maç programına ekleniyor. Trabzonspor ve Beşiktaş gibi Avrupa'da oynayan takımlar için daha zorlu bir program oluyor. Buna bağlı olarak sakatlıklar ve yorgunluklar artıyor. Daha önce de bunları düşünerek geniş bir kadro oluşturduk. Takımda rotasyona gitmek zorunda kalıyoruz. Buna rağmen sakatlıklar yaşanıyor ve oyuncuları dinlendirmeye çalışıyoruz. Her gün televizyondan maç yayınlanması statlardaki seyirci sayısını azaltıyor. Takımlarının sık aralıklarla maç yapması nedeniyle ekonomisi alt düzeyde olan taraftarlar da her maça gidemiyorlar. Çünkü bütçelerine kısa bir dönemde ek bir yük getiriyor.'' Kardemir Karabükspor Kulübü Basın Sözcüsü Ziya Alak ise hasılatlarının arttığını, taraftarların da ayda 2 maç yerine 4 maç izlediğini kaydetti. Alak, play off sisteminin getirisini ve götürüsünü düşünerek hareket ettiklerini belirterek, ''Ayda 2 defa sahamızda oynadığımız maçlardan hasılat elde ederken, maç sayısı ayda 4'e çıktı'' dedi. Eskişehirspor Kulübü Başkanı Halil Ünal, malum nedenlerden dolayı ligin geç başladığını belirterek, ''Bu nedenle sık maç yapacağız. Ağlamanın, sızlamanın kimseye faydası olmaz. Takımlarda yorgunluk ve sakatlıklar artacak. Hafta içi maçlarını bir anlamda yapmak zorundayız. Başka çaremiz yok. Kulüpler olarak play-off'u kabul ettik. Ağlamanın, sızlamanın kimseye faydası olmaz" diye konuştu. Gençlerbirliği Kulübü Basın Sözcüsü Enis Safi de play off sistemi nedeniyle ligdeki takımların kadrolarının yetersiz kalacağını ve takımların devre arasında ciddi transferlere ihtiyaç duyacağını ileri sürdü. Kayserispor Kulübü Asbaşkanı Şaban Miraboğlu ise yeni sisteminin zorunluluktan ortaya çıktığını, ancak şikayet etmemek gerektiğini kaydetti. Samsunspor Kulübü Başkanı Kazım Yılmaz, play off sisteminin Türk futbolu için olumlu olacağını belirterek, ''Türk futbolunu daha iyi bir konuma getireceğine inanıyorum'' dedi. Ankaragücü Teknik Direktörü Ziya Doğan ise play off sisteminin hem sporcu, hem de izleyiciyi monotonlaştıracağını savundu. Orduspor Kulübü Başkanı Nedim Türkmen, play off sistemi nedeniyle tribünlerdeki taraftar sayılarının artacağını iddia etti. Türkmen, Play off sistemi sayesinde ligin daha heyecanlı ve çekişmeli geçeceğini belirtti. MedicalPark Antalyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek de yeni sistem nedeniyle seyirci sayılarında bir azalma olmadığını belirterek, ''Zaten seyirci sıkıntımız vardı. Bu nedenle de sıkışık maç programlarında seyirci sayımızda da çok fazla bir değişiklik olmadı'' diye konuştu. Manisaspor Kulübü Başkanı Kenan Yaralı ise play off için görüş belirtmenin erken olduğunu, ilerleyen bölümde neler getirip, götüreceğini görmek gerektiğini kaydetti. Yaralı, konuyla ilgili lig sonunda görüş beyan etmeninin daha doğru olacağını anlatarak, ''Ligin devamını görelim. Lig devam ederken bu konuda görüş bildirmek doğru olmaz. Takımlar şimdi play-off mücadelesini düşünüyor. Lig sonunda görüş beyan etmek doğru olur'' diyerek sözlerini tamamladı. Mersin İdmanyurdu Teknik Direktörü Nurullah Sağlam, 11 günde 4 maç yapılmasının futbolcularını yorduğunu, ancak federasyonun aldığı karara da saygılı olduklarını ifade etti. Normal şartlarda iki maç arasındaki antrenman süresinin uzun olması nedeniyle daha fazla hazırlık şansı yakaladıklarına dikkati çeken Sağlam, ''Ama bu sezon durum farklı oldu. O yüzden ilk haftalarda iyi puanlar alan takımların önümüzdeki haftalarda daha rahat oyun oynanacağını düşünüyorum'' dedi. Sivasspor Kulübü Başkan Vekili Erdal Sarılar, play-off sistemi nedeniyle hafta içi maç oynamalarının kendi kulüplerinde herhangi bir sıkıntı yaratmadığını söyledi. Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Alex De Souza, play off sistemini eleştirerek, ''Lig fikstürü çok karışık. 12-23 Eylül tarihleri arasında 4 tane karşılaşma oynadık. Bu çok kısa sürede çok maç demek. Futbol Federasyonu bize çok zor bir fikstür çıkardı. Buna rağmen 3 galibiyet ve 1 beraberlikle iyi bir başlangıç yaptık. Bu kadar yoğun bir maç trafiğinde sadece bir futbolcumuzun sakatlanması mucize'' şeklinde görüşlerini açıkladı. Ligdeki yeni uygulamayla ilgili olarak Galatasaray, Beşiktaş, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Gaziantepspor kulübü yetkilileri ise görüşlerini açıklamadı.