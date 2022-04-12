Play-off öncesi Dallas'a Doncic'ten kötü haber

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Batı Konferansı'nı dördüncü sırada bitirerek play-off'a kalan Dallas Mavericks'te Luka Doncic'in sol baldırından sakatlandığı ve sahalara dönüş tarihinin belli olmadığı belirtildi.

NBA'de normal sezonun tamamlanmasının ardından play-off'a kalan takımların bir kısmı netleşirken oynanacak play-in karşılaşmalarının ardından dört takım daha play-off bileti alacak.

Batı Konferansı'nda normal sezonu 52 galibiyet 30 mağlubiyetle tamamlayan Dallas Mavericks, dördüncü sıradan play-off bileti alırken sezonu beşinci sırada tamamlayan Utah Jazz'la eşleşti.

Cumartesi sabaha karşı oynanacak ilk maç öncesinde Dallas Mavericks'e yıldız oyuncusu Luka Doncic'ten kötü haber geldi.

ESPN'de yer alan haberde, San Antonio Spurs'le oynanan sezonun son maçında sakatlanan Doncic'in sol baldırında gerilme tespit edildiği ve tedavisine başlandığı belirtildi.

İsmi açıklanmayan bir kaynağın demecine yer verilirken yıldız oyuncunun sahalara dönüş tarihinin belli olmadığı ve Utah Jazz'la oynanacak ilk maçta forma giyip giymeyeceğini henüz netleşmediği kaydedildi.

Son iki sezonda ALL-NBA takımlarına seçilen Luka Doncic, 2021-22 sezonu 28.5 sayı, 9.1 ribaunt ve 8.7 asist ortalamalarıyla tamamladı.