Play Off mücadelesi veren hentbolcular destek bekliyor

Mustafa ERCAN / MERSİN, (DHA)

Mersin İdmanyurdu Hentbol Spor Kulübü Başkanı Abdullah Öztürkmen, 2’nci ligde mücadele eden ve Play Off’a kalan takımına destek verilmediğini ve müsabakaya gidilmemesi halinde vebalinin ağır olacağını söyledi.

Mersin İdmanyurdu Hentbol Kulübü destek bekliyor. Genç oyuncularla 2’nci ligde şampiyonluk mücadelesi veren ve 24 Mart’ta Trabzon’da yapılacak olan Play Off’un ilk ayaklarına katılacak olan Mersin İdmanyurdu Hentbol Kulübü Başkanı Abdullah Öztürkmen, iki sezondur 2’nci ligde şampiyonluk mücadelesi verdiklerini belirterek, \"Geçen yılda bir deplasmanda gidemediğimiz için Play Off’lara katılamadık. Bu sezonda maddi sıkıntılardan dolayı bir deplasmanda gidemedik ve hükmen yenik sayıldık, aynı zamanda 4 puanımız silindi. Buna rağmen bu genç oyuncularımız olağanüstü mücadele ederek, Play Off’lara katılma başarısı gösterdi\" dedi.

Takım olarak aynı zamanda kentin de tanıtımını yaptıklarını ifade eden Öztürkmen, \"Mersin’i tanıtımsa, bizde en iyi şekilde tanıtıyoruz. Bolu, Düzce, Sivas, Kayseri, Adana, şimdi ise Trabzon’a giderek, Türkiye genelinde katılacak olan 8 takımla 1’nci lige yükselme mücadelesi vereceğiz. Nedense kimse bize sahip çıkmıyor. Biz bu kentin takımı değil miyiz? Söz verenler neden sözlerinde durmuyor? Takımı deplasmana gönderebilmek için borç para alıp, senet imzaladım. Nereye kadar devam edecek. Bu çocukların elinden bu şanslarını almayın. Kentin tanıtım organizasyonlarına milyarlarca para harcanırken, neden bize üvey evlat muamelesi yapılıyor. Buradan sayın Valimiz Ali İhsan Su ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Burhanettin Kocamaz olmak üzere, kurum ve kuruluşlara sesleniyoruz, bize destek olun\" diye konuştu.

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