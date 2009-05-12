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Spor

Play-off heyecanı başlıyor

Beko Basketbol Ligi'nde normal sezonun sona ermesinin ardından play-off eşleşmeleri belli oldu.

12 Mayıs 2009 03:00


Beko Basketbol Ligi'nde normal sezonun sona ermesinin ardından play-off eşleşmeleri belli oldu. Play-off ilk tur karşılaşmaları, 14 Mayıs Perşembe günü oynanacak iki karşılaşma ile başlayacak. 


Beko Basketbol Ligi’nde normal sezonun tamamlanmasının ardından gözler 2008-2009 sezonunun şampiyonunu belli edecek play-off karşılaşmalarına çevrildi.

Beko Basketbol Ligi'nin son hafta karşılaşmalarından sonra sırasıyla Efes Pilsen, Türk Telekomspor, Fenerbahçe Ülker, Galatasaray Cafe Crown, Beşiktaş Cola Turka, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Darüşşafaka Cooper Tires takımları play off'a kalan takımlar oldu.

Play-off ilk tur karşılaşmaları 14 Mayıs Perşembe günü Türk Telekom ile Mersin Büyükşehir Belediyesi arasında saat 18.30’da Ankara’da oynanacak karşılaşma ile başlayacak. Aynı gün, Fenerbahçe, saat 20.30’da Antalya Büyükşehir Belediyesi’ni Abdi İpekçi Spor Salonu’nda ağırlayacak.

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