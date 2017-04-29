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Spor

Play-off dördüncü maçlarının MVP'si Doncic

Real Madrid'in Sloven basketbolcusu Luca Doncic, THY Avrupa Ligi'nde play-off dördüncü maçlarının en değerli oyuncusu (MVP) oldu

29 Nisan 2017 18:53

Real Madrid'in Sloven basketbolcusu Luca Doncic, THY Avrupa Ligi'nde play-off dördüncü maçlarının en değerli oyuncusu (MVP) oldu.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Real Madrid'in deplasmanda Darüşşafaka Doğuş'u 89-78 mağlup ettiği karşılaşmada 21 verimlilik puanıyla oynayan Doncic, play-off dördüncü maçlarının en değerli oyuncusu unvanına layık görüldü.

Karşılaşmayı 11 sayı, 5 ribaunt ve 7 asistle tamamlayan 18 yaşındaki oyun kurucu, iki sayılık atışlarda 1'de 1, üç sayı çizgisi gerisinden 4'te 1, serbest atışlarda ise 8'de 6 isabetle oynadı.

Darüşşafaka Doğuş'tan Brad Wanamaker, 20 verimlilik puanıyla ikinci sırada yer aldı. ABD'li oyuncu, Real Madrid'e yenildikleri maçta 25 sayı, 4 ribaunt ve 1 asistlik performans sergiledi.

MVP değerlendirmesinde bu iki basketbolcuyu, 18'er verimlilik puanıyla Real Madridli oyuncular Anthony Randolph ve Sergio Llull takip etti.

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