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Spor

Platini'ye destek!

UEFA Başkanı Michel Platini'nin, ''18 yaşın altındaki futbolcuların transferinin önüne geçilmesi''ne ilişkin teklifine sıcak bakılıyor

10 Mart 2009 02:00


Avrupa'nın önde gelen kulüpleri ve ligleri, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Başkanı Michel Platini'nin, ''18 yaşın altındaki futbolcuların transferinin önüne geçilmesi''ne ilişkin teklifini kabul etti.


Başkan Platini'nin, ''bilhassa Afrika ve Latin Amerika'dan getirtilip, Avrupa liglerinde kara borsada satılan genç oyuncuların giderek artan sayısına dur demek için bir yaş sınırı getirilmesine'' ilişkin teklifi, Avrupa kulüpleri ve ligleri tarafından kabul gördü.

UEFA'dan konuya ilişkin dün yapılan açıklamada, ''futbol federasyonları, kulüpler, ligler ve futbolcuların, 18 yaşın altındaki oyuncuların transferinin yapılmaması konusunda hemfikir oldukları'' belirtildi.

Konuyla ilgili UEFA, Avrupa Kulüpler Birliği (ECA), FIFA Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro) ve Avrupa Premier Futbol Ligleri tarafından imzalanan sözleşmeye göre, 18 yaşın altındaki futbolcular, ilk sözleşmesini de yetiştiği kulüp ile yapmak zorunda.

Avrupa Birliği (AB) Spor Komisyonu yetkilisi Jan Figel, geçen ay AB'ye üye 27 hükümetin, Platini'nin bu teklifini desteklemesi konusunda ümitli olduğunu ifade etmiş, dünya futbolunun yönetim organı FIFA'dan da Platini'nin bu önerisine destek gelmişti.

FIFA Genel Sekreteri Jerome Valcke, dün imzalanan bu anlaşmanın, 19-20 Mart tarihlerinde yapılacak FIFA İcra Kurulu'nda görüşüleceğini söyledi.

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