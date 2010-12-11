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Spor

PLATİNİ'NİN ALTIN TOP ADAYI XAVİ ROMA (A.A)

11 Aralık 2010 16:27

-PLATİNİ'NİN ALTIN TOP ADAYI XAVİ ROMA (A.A) - 11.12.2010 - Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Başkanı Michel Platini, FIFA Altın Top ödülünü Barcelonalı Xavi'nin hak ettiğini söyledi. Platini, La Gazzetta Dello Sport'a yaptığı açıklamada 10 Ocakta verilecek ödülün 3 adayını değerlendirdi. Ödüle Xavi'yi layık gördüğünü söyleyen Platini, kendisine göre 2. sırada Hollandalı Wesley Sneijder'in 3. sırada da Andres Iniesta'nın yer aldığını belirtti. Hollandalı Sneijder, İnter ile geçen sezon Şampiyonlar Ligi, İtalya Ligi ve İtalya Kupası şampiyonu olmasına rağmen ödülün son 3 adayı arasına girememişti.  İspanya Milli Takımı ile dünya şampiyonluğunu, Barcelona ile İspanya Ligi şampiyonluğunu kazanan Xavi ve İniesta ile Barcelona'nın Arjantinli oyuncusu Lionel Messi, 23 adaydan finale kalan son 3 aday olmuştu. Kendisine göre en iyi oyuncuların Messi ve Cristiano Ronaldo olduğunu söyleyen Platini, ''Ancak Dünya Kupası her şeyden önce gelir. Bu normal. 1982'de ödülü İtalyan Paolo Rossi kazandı. En iyi oyuncu değildi ama Dünya Kupası'nı kazanmışlardı'' diye konuştu. Ödül, 10 Ocakta Zürih'te yapılacak oylamada sahibini bulacak.

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