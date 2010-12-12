-PLATİNİ: GÖRÜNTÜ DESTEĞİNE GEREK YOK PARİS (A.A) - 12.12.2010 - Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Başkanı Michel Platini, maçlardaki 5 hakem uygulamasından memnun olduğunu ve hakemlerin tartışmalı pozisyonlarda görüntülerden destek almasına karşı olduğunu söyledi. Fransız TF1 televizyonuna açıklama yapan Platini, geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde başlatılan, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde de yapılan 5 hakem uygulamasından çok memnun olduğunu belirtti. Platini, ''Bu bir evrim. 125 yıl boyunca hakemlikte değişiklik olmadı. Teknolojiye aşık olanlar için şunu söylemek isterim. Futbolda kararı orta hakem verir, televizyon odasındaki dostlarımız değil. Kesinlikle kararı veren sahadaki kişidir'' dedi. Maçlarda tartışmalı pozisyonlarda tekrarların izlenmesiyle ilgili fikri sorulan Platini, ''Tekrarlara başvurulmasına hala karşıyım'' diye konuştu.