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Spor

Platini'den ücret sınırlaması

UEFA Başkanı Platini, kulüplerin astronomik maaş ve transfer ücretlerini sportif gelirlerle orantılı şekilde sınırlamak istiyor

18 Şubat 2009 02:00

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Başkanı Michel Platini, kulüplerin astronomik maaş ve transfer ücretlerini sportif gelirlerle orantılı şekilde sınırlamayı düşündüklerini söyledi.

Avrupa Parlamentosu'nda konuşan Platini, "Kulüplerin maaş ve transfer ücretleri toplamını, doğrudan ve dolaylı sportif gelirlerin belli bir yüzdesini geçemeyecek şekilde sınırlama fikri üzerinde çalışıyoruz" dedi.

Platini, "Kesin olan birşey var. Avrupa kulüpleri (mevcut transfer) sistemimizin orta vadede mali açıdan çökeceğini bize söylüyorlar" şeklinde konuştu.

Futbol müsabakalarında hakem hatalarını en aza indirmek için görüntü kayıtlarının tekrar izlenmesi yerine 2 yeni hakem atanmasından yana olduğunu anlatan Platini, bu sayede zaman kaybı olmadan, kabul edilmez düzeydeki hataların yüzde 99 oranda yakalanacağını belirtti.

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