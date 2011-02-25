-PLATİNİ'DEN TADİÇ'E ''MEN'' UYARISI BELGRAD (A.A) - 25.02.2011 - Sırbistan Devlet Başkanı Boris Tadiç, UEFA Başkanı Michel Platini ile biraraya geldi. Boris Tadiç, Belgrad'daki Devlet Başkanlığı binasında Sırp holiganların Avrupa'daki maçlarda çıkardığı olaylar nedeniyle kendisiyle görüşme talebinde bulunan Platini'yi kabul etti. Tadiç ve Platini'nin görüşmesine Sırbistan İstihbarat Teşkilatı (BIA) Başkanı Saşa Vukadinoviç ve UEFA Genel Sekreteri Gianni İnfantino da katıldı. Sırbistan Devlet Başkanlığı'ndan, görüşmenin ardından yapılan yazılı açıklamada, Platini'nin Sırbistan Cumhurbaşkanı Tadiç'e holiganların şiddet ve suç davranışlarının devam etmesi halinde Sırp kulüplerinin ve milli takımın Avrupa'daki tüm müsabakalardan men edileceği yönünde uyarıda bulunduğu kaydedildi. Tadiç, Sırp holiganlarla mücadele kararlı olduğunu vurgulayarak, ekim ayında İtalya-Sırbistan maçında yaşanan olayların bir daha tekrarına izin vermeyeceklerini dile getirdi. Boris Tadiç, Sırbistan'da holiganlarla ilgili sorunlar bulunduğunu ve bunun farkında olduklarını dile getirerek, şunları kaydetti: ''Onlarla nihai olarak hesaplaşmaya hazırız. İtalya'daki talihsiz olayların bir daha tekrarlanmaması için çalışacağız. Azınlık olan holiganlar ve Sırbistan'da büyük çoğunluk olan normal taraftarlar arasında ayrım yapmamız lazım. Kulüplerine ve milli takımına tezahürat yeteneğini ortaya koyacak bir milletiz.'' Devlet başkanı Tadiç, futbolda şiddetin sona erdirilmesi için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu vurgulayarak, ''Stadyumlara, ailelerin çocuklarıyla birlikte gelmesini teşvik edeceğiz. Bu şekilde stadyumlar güvenli bir yer olacak. Böylece yaşadığımız topluma katkıda bulunacağız. Stadyumlar, trajik sonuçların yaşandığı savaş alanları değil, insanların kucaklaştığı yerler haline getirilecek'' dedi. İtalya-Sırbistan milli maçında ekim ayında yaklaşık 300 Sırp holiganı maçın ardından çevredeki iş yerlerine ve araçlara zarar vermişti. Olaya karışan Sırp holiganlardan 17'si tutuklanmıştı.