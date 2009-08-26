Platini’den sürpriz davet





UEFA Kupası’nın kaldırılmasıyla oluşturulan Avrupa Ligi’nin cuma günü Monaco’da yapılacak olan grup kura çekimine sürpriz bir Türk futbolcu davet edildi.



UEFA Kupası tarihinde ilk golü atan Fenerbahçeli eski futbolcu Yaşar Mumcu kura çekimine çağrı alırken, Şükrü Saracoğlu’ndaki son finalinde rakip Werder Bremen’e son golü atan Shakhtarlı Jadson da Mumcu ile birlikte davet edildi. Platini’nin özel olarak kura çekimine ve yemeğe davet ettiği Fenerbahçeli Yaşar Mumcu’nun, UEFA Kupası’nın 1971 yılında oynanan ilk maçında, Ferençvaroş’a ilk golü atan futbolcu olduğu için bu daveti aldığı belirlendi.