T24 LogoT24 Logo
Spor

Platini’den sürpriz davet

Avrupa Ligi’nin cuma günü Monaco’da yapılacak olan grup kura çekimine sürpriz bir Türk futbolcu davet edildi.

26 Ağustos 2009 03:00



UEFA Kupası’nın kaldırılmasıyla oluşturulan Avrupa Ligi’nin cuma günü Monaco’da yapılacak olan grup kura çekimine sürpriz bir Türk futbolcu davet edildi.

UEFA Kupası tarihinde ilk golü atan Fenerbahçeli eski futbolcu Yaşar Mumcu kura çekimine çağrı alırken, Şükrü Saracoğlu’ndaki son finalinde rakip Werder Bremen’e son golü atan Shakhtarlı Jadson da Mumcu ile birlikte davet edildi. Platini’nin özel olarak kura çekimine ve yemeğe davet ettiği Fenerbahçeli Yaşar Mumcu’nun, UEFA Kupası’nın 1971 yılında oynanan ilk maçında, Ferençvaroş’a ilk golü atan futbolcu olduğu için bu daveti aldığı belirlendi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24