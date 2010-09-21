-PLATİNİ'DEN MİLLİ TAKIMLAR VURGUSU MADRİD (A.A) - 21.09.2010 - Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Başkanı Michel Platini, milli takımların Avrupa futbolu için çok büyük önem taşıdığını söyledi. İspanya'nın başkenti Madrid'de dün başlayan 9. UEFA Avrupalı Milli Takımlar Teknik Direktörleri Konferansı'nda konuşan Platini, son Dünya Şampiyonu İspanya'yı ve teknik direktörü Vicente Del Bosque'yi kutladı. İspanya Futbol Federasyonu'nun ev sahipliğinde düzenlenen, yarın sona erecek konferansta UEFA'ya üye 53 ülkeden teknik adamların katıldığı toplantıda milli takımlarda uygulanan taktikler ve karşılaşılan sorunlar ele alınıyor. Konuşmasında milli takımların Avrupa futbolunun temel taşlarından olduğunu vurgulayan Platini, ''Ancak şu an önümüzde yoğun bir takvim var ve ideal çözüm henüz bulunamadı. Burada, önceliklerimizi belirlemek istiyorum. Milli takımları korumak, UEFA'nın öncelik sırasında en baştadır'' dedi. Milli takım teknik direktörlerinin büyük zorluk ve baskılarla karşılaştığını, ancak ''onur meselesi'' olan bu işin, ''Dünyada yapılabilecek en iyi iş olduğunu'' ifade eden Platini, ''Ben eski bir milli futbolcuyum. Bir futbolcu için milli takım formasını giymekten büyük gurur yoktur'' diye konuştu. Güney Afrika'da düzenlenen 2010 Dünya Kupası'nın şampiyonu İspanya'nın teknik direktörü Del Bosque'ye bir plaket veren Platini, ''Bizi gururlandırdılar, çünkü ilk kez bir Avrupa takımı Avrupa kıtası dışında şampiyon oldu. İkincinin Hollanda, üçüncünün Almanya olması ve ilk üçün tamamının Avrupalı olması beni çok sevindirdi'' dedi.