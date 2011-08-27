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Spor

Platini'den Fenerbahçe yorumu MONACO (A.A)

27 Ağustos 2011 02:30

-Platini'den Fenerbahçe yorumu MONACO (A.A) - 26.08.2011 - Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Başkanı Michel Platini, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nden men edilmesine ilişkin "Futbolcuyken Fenerbahçe'de beni severlerdi, şimdi gitsem beni asarlar" dedi. Monaco'da basına yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nden men edilmesine değinen Platini, şunları kaydetti: "Futbolcuyken Fenerbahçe'de beni severlerdi, şimdi gitsem beni asarlar. FIFA ya da UEFA Başkanı olmanın çekici bir yanı yok. Bu görev birçok sorumluluğu da beraberinde getiriyor ve bunlardan biri de oyunun bütünlüğünü korumak." Platini, "Eğer şike yapıldıysa ve maçın sonucu önceden biliniyorsa maça gitmenin ya da haberini yazmanın ne anlamı var. Bu büyük bir sorun. Kulüpler ulusal federasyonlar, FIFA ve diğer konfederasyonlarla birlikte bunu durdurmalıyız" ifadesini kullandı. UEFA'ya üye 53 ülkeyi gelecek ay düzenlenecek zirveye davet ettiklerini belirten Platini, sorunlarla mücadele yollarının görüşüleceğini belirterek, "Çok geç olmadan harekete geçmeliyiz" dedi. -Platini endişeli- Michel Platini, profesyonel futbolun bir an önce temizlenmesi gerektiğini ve futbolun geleceği için endişeli olduğunu söyledi. Platini, futbolu her zaman milyonlarca insanın seveceğinden emin olduğunu, futbolun parklarda ve sokaklarda oynanmaya devam edeceğini, ancak oyundaki para akışının kendisini korkuttuğunu belirtti. UEFA'nın maddi fair-play kurallarının önemine işaret eden Platini, eleştirilere rağmen bu kuralları uygulayacaklarını kaydetti. Platini, ''Bunun alternatifi yok. Kulüpler ellerindeki olanaklarla yaşamalı. Ancak dev sorunlarla karşılaşıyoruz. Yaygaracı gibi gözükebilirim, ancak şike, yolsuzluk, yasadışı bahis, sahadaki şiddet, ırkçılık ve holiganizmle mücadele etmeliyiz'' dedi.

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