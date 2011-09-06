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Spor

Platini'den "Fenerbahçe" açıklaması VİYANA (A.A)

06 Eylül 2011 19:44

-Platini'den "Fenerbahçe" açıklaması VİYANA (A.A) - 06.09.2011 - UEFA Başkanı Michael Platini, Fenerbahçe'nin Avrupa Şampiyonlar Ligi'nden men edilmesiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, ''Soruşturma devam ediyor. Bittiğinde herkes, her şeyi tüm ayrıntılarıyla öğrenecek'' dedi. (A) Milli Futbol Takımı'nın bu akşam Ernst Happel Stadı'nda Avusturya ile yapacağı Avrupa Futbol Şampiyonası eleme grubu maçı öncesinde, ev sahibi ülke futbol federasyonunun, Türkiye Futbol Federasyonu yöneticilerine verdiği yemeğe katılan UEFA Başkanı Platini, çıkışta Türk basın mensuplarının ''Fenerbahçe'nin Avrupa Şampiyonlar Ligi'nden men edilmesi'' ile ilgili sorularını yanıtladı. Türk gazetecilerin ''Fenerbahçe neden Şampiyonlar Ligi'ne alınmadı ?'' sorusuna, ''Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne neden alınmadığını gerçekten bilmiyor musunuz?'' sorusuyla karşılık veren Platini, daha sonra sözlerine devam ederek, ''Bu konuda soruşturma devam ediyor. Bittiğinde herkes, her şeyi tüm ayrıntılarıyla öğrenecek. Fakat Türk futbolu için iyi günler olmadığı kesin'' diye konuştu. Avusturya Futbol Federasyonu'nun yemeğine Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, Başkan Vekili Lütfi Arıboğan ve UEFA Asbaşkanı Şenes Erzik katıldı.   

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