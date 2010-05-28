Platini: Türkiye'nin dostuyum

T24 - UEFA Başkanı Michel Platini, Fransa'nın Euro 2016 ev sahipliğini kazanmasının ardından kendisi hakkında yapılan eleştirilere yanıt verdi. Tarafsızlığına vurgu yapan Fransız başkan, oylamada üyeleri etkilemesinin söz konusu olmadığını savundu.





2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapma hakkını Fransa'nın kazanması, tartışmaları beraberinde getirdi. UEFA'nın Fransız Başkanı Michel Platini'nin, oylamada üyeleri etkilediği ileri sürüldü. Michel Platini ise iddiaları kesin bir dille reddetti. Gergin olduğu gözlenen Platini tarafsızlığına dikkat çekerek eleştirilere yanıt verdi.





NTV Spor'un haberine göre Platini “Benim tek görevim EURO 2016'nın en iyi şekilde organize edilmesini sağlamak. Üyelere etki etmem mümkün değil. Ayrıca hatırlatayım oy kullanmadım. Şenes Erzik de tıpkı benim gibi oy vermedi. Bir tarafta ben, bir tarafta Şenes Erzik var, buna 1-1 eşitlik diyebilirsiniz. Eğer Türkiye kazansaydı, aynı sorular bu kez Fransız halkı tarafından Şenez Erzik'e yöneltilecekti. Yapacak birşey yok. 2 kişinin yarıştığı bir yerde sadece 1 kişi kazanır. Fransız olduğum için Fransa'nın kazanması halinde, hem Türkiye hem de İtalya tarafından eleştirileceğimi çok iyi biliyordum. Ama benim kazandığım hiç birşey yok, aksine son derece karmaşık bir durumun tam ortasındayım. Ben Fransa'nın da, Türkiye'nin de, İtalya'nın da dostuyum" açıklamalarını yaptı.







'Sarkozy'yi icra kurulu üyeleriyle tanıştırmayı tartışmak gereksiz'







Michel Platini, Fransa Cumhurbaşkanı Nicola Sarkozy'yi UEFA icra kurulu üyeleriyle tanıştırdığı için gösterilen tepkilere de anlam veremediğini söyledi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de üyelerle selamlaştığını hatırlatan Platini, bu konuyu tartışmanın gereksiz olduğunu savundu.





Platini "Türk halkı, Türkiye Futbol Federasyonu ve Türk hükümetinin yaptığı çalışmalardan gurur duymalı. Projeler çok iyi hazırlanmıştı. Türkiye 3. kez aday oldu. Bugüne kadarki en iyi derecesini aldı. Oylama çok yakındı, Fransa sadece 7-6 kazanabildi.” Şeklinde konuştu.