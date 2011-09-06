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Spor

Platini: Şike en önemli problem ANKARA (A.A)

06 Eylül 2011 21:26

-Platini: Şike en önemli problem ANKARA (A.A) - 06.09.2011 - UEFA Başkanı Michel Platini, futbolun problemleri olduğunu, bu problemlerin başında da şikenin geldiğini söyledi. Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Avusturya Futbol Federasyonunun, bugün oynanacak milli maç öncesi Türkiye Futbol Federasyonu onuruna yemek verdiğini bildirildi. Avusturya Futbol Federasyonu Başkanı Leo Windnter'in ev sahipliğinde Viyana'da düzenlenen yemeğe UEFA Başkanı Michel Platini, UEFA 1. Asbaşkanı Şenes Erzik, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, TFF Başkanvekili Lutfi Arıboğan, Yönetim Kurulu üyesi Kemal Olgaç ve TFF Genel Sekreter Vekili Ali Parlak katıldı. Yemekte her iki ülke federasyon başkanı, birbirlerine plaket hediye etti. Yemekte konuşan UEFA Başkanı Michel Platini, Avusturya ve İsviçre'nin ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2008'den sonra yeniden Avusturya'da olmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, tribünden seyredeceği bu akşamki maçta her iki takıma da başarılar diledi. -''TFF bu sorunun üstesinden gelir''- Futbolu sevmek için milyonlarca neden olduğunu vurgulayan UEFA Başkanı Platini, şunları kaydetti: ''Bu güzel oyunun 5-6 problemi bulunuyor. Şike, bu problemlerin en önemlisi. Her federasyon ve de dolayısıyla başkanı şike ile mücadele etmeli. TFF ve Türk futbolu bugünlerde zor günler geçiriyor ancak hem Şenes Erzik'in hem TFF Başkanının hem de Federasyonun bu zor sürecin üstesinden geleceğini düşünüyorum. TFF bu sorun ile ciddi mücadele ediyor. TFF'nin bu meselenin üstesinden başarıyla geleceğinden eminim.'' 

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