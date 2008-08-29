Platini Porto'dan rahatsızlık duyuyor

UEFA Başkanı Michael Platini, Portekiz'in Porto takımının Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne

katılmasının spor ahlakı açısından olumsuz olduğunu söyledi.



Avrupa Şampiyonlar Ligi 1. turunda Fenerbahçe ile birlikte G Grubu'nda yer alan Porto Kulübü, hakemlere rüşvet vererek maç satın alma girişiminde bulunduğu belirlendiği için UEFA tarafından Şampiyonlar Ligi'nden 1 yıl men edilmiş, fakat daha sonra Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS) kararı ile cezası kaldırılarak Şampiyonlar Ligi'ne kabul edilmişti.



Şampiyonlar Ligi'nde 1. tur kura çekimleri sonrasında Portekiz basınına açıklama yapan Platini, "Rüşvet verme girişiminden dolayı ceza alan Porto'nun, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olması Portekiz kulübü açısından olumlu olabilir ama spor ahlakı için olumsuz" yorumunda

bulundu.



"Bana göre rüşvet olayına karışmış bir takımın Şampiyonlar Ligi'nde yer alması mantıklı değil ama şu anda kararı kabul etmek zorundayım" diyen Platini, kim olursa olsun ceza alması gerekenlerin cezalarını çekmesini savunduğunu ifade etti.

