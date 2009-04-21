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Spor

Platini İstanbul'a geliyor

21 Nisan 2009 18:48


UEFA Başkanı Michel Platini, Türkiye Futbol Federasyonu'nun davetlisi olarak İstanbul'a gelecek. 


TFF'den yapılan açıklamaya göre, Platini, 23 Nisan Perşembe günü önce, 20 Mayıs'ta UEFA Kupası final maçının oynanacağı Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nı ziyaret edecek.

Saat 11.00'deki Platini'nin ziyaretinde TFF yöneticilerinin yanı sıra UEFA Birinci Asbaşkanı Şenes Erzik de hazır bulunacak.

UEFA Başkanı Michel Platini, bu ziyaretin ardından UEFA Kupası'nın devir teslim törenine katılacak. Esma Sultan Yalısı'nda saat 14.00'de başlayacak törende, geçen yıl bu kupayı kazanan Zenit takımı yetkilileri, kupayı UEFA Başkanı'na teslim edecek.

UEFA Başkanı ise kupayı final maçına kadar şehirde sergilenmek üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'a verecek.

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