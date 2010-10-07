-PLATİNİ HASTANEDEN AYRILDI JOHANNESBURG (A.A) - 10.07.2010 - Güney Afrika'da dün gece hastaneye kaldırılan UEFA Başkanı Michael Platini'nin hastaneden ayrıldığı bildirildi. Johannesburg'daki Pigalle adlı restoranda dün akşam yemek yerken bayılan ve daha sonra hastaneye kaldırılan Platini'nin, sabaha kadar kontrol altında tutulduğu ve bu sabah saat 09.00'da hastaneden ayrıldığı kaydedildi. Platini'nin hastanede yapılan bütün tıbbi testlerinin sonuçlarının normal olduğu saptandı. UEFA ve FIFA'dan yapılan ortak açıklamada ise Platini'nin, yarın Hollanda ve İspanya arasında oynanacak 2010 Dünya Kupası final maçını statta seyredeceği belirtildi.