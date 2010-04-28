Platini Fransa Milli Takımı için Laurent Blanc dedi

T24 - UEFA Başkanı Michel Platini, Dünya Şampiyonası finallerinin ardından Fransız Milli Futbol Takımı'nın başına Bordeaux'nun teknik direktörü Laurent Blanc'ın getirilmesini önerdi.





Le Monde gazetesine konuşan Fransızların efsanevi futbolcusu Platini, ''Laurent Blanc çok iyi bir seçim olabilir. Tabii bu konuda kararı ben değil, federasyon verecek'' dedi.





Fransız Futbol Federasyonunun, gelecek teknik direktörün ismini finallerden önce açıklamasının doğru bir karar olacağını ifade eden Platini, bunun hem oyuncular hem de görevi bırakacak Raymond Domench üzerinde daha olumlu etki bırakacağını savundu.





Platini, finallerin, elemelerden farklı bir ortamda oynandığını belirterek, ''Finallerde her şeye sıfırdan başlıyorsunuz. Fransız Milli Futbol Takımı iyi bir takım, ama dünyanın en iyisi değil. Oyuncuların biraz artık seyirciyi uyandırması gerekir'' diye konuştu.