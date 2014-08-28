Platini: FIFA başkanlığına aday değilim

UEFA Başkanı Michel Platini, önümüzdeki yıl FIFA başkanlığına aday olmayacağını açıkladı.

Michel Platini bugün Monte Carlo'da UEFA üyesi 54 ülkenin federasyon temsilcilerine yaptığı açıklamada, mevcut görevine yoğunlaşmak istediğini söyledi.

Monte Carlo'daki BBC muhabiri Richard Conway, federasyon temsilcilerinin bu açıklaması sonrası Platini'yi alkışladıklarını aktardı.

Platini iki ay önce FIFA Kongresi'nde Başkan Sepp Blatter'i desteklemeyeceğini açıklayarak, "FIFA'nın taze bir nefese ihtiyacı var" demişti.

UEFA Avrupa, FIFA ise dünya futbolunu yönetiyor.

Şu ana kadar tek aday var

78 yaşındaki Sepp Blatter, 1998'den bu yana FIFA'nın başında. Ancak özellikle Katar'ın 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapma hakkı kazandığı oylama öncesi bazı FIFA yetkililerine rüşvet verildiği iddiaları sonrası baskı altında.

Daha önce beşinci kez göreve aday olmak istediğinin sinyalini veren Blatter şu ana kadar başkan adaylığını resmen açıklamadı.

Adaylığını resmen açıklayan tek isim ise eski FIFA Genel Sekreter Yardımcısı Jerome Champagne.

Altı kıta konfederasyonundan beşi daha önce Blatter'e destek verdiklerini açıklamıştı. UEFA ise FIFA Başkanı'na destek vermemişti.

59 yaşındaki UEFA Başkanı Michel Platini'nin ise 2019'da Blatter'in görevi bırakmasının ardından FIFA başkanlığına aday olabileceği belirtiliyor.

1984 yılında ev sahipliği yaptığı turnuvada Avrupa Şampiyonu olan Fransa'nın kaptanı olan Platini, 2007'de UEFA Başkanı seçilmişti.

Platini, yine ülkesinde yapılacak 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ve 2020'de Avrupa çapında düzenlenecek turnuvaya odaklanmak istediğini vurguluyor.

BBCTürkçe