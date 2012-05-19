Platini: Elimizde binlerce sayfa belge var, ne karar alacağız bilmiyorum

UEFA Başkanı Michel Platini, "Elimizde bazı veriler var ama disiplin komitesi benden yani başkandan bağımsız bildiğiniz gibi. Binlerce sayfa belge var elimizde. Bir karar alacağız ama ne karar alacağız bilmiyorum" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun şike soruşturmasında hiçbir kulübe ceza vermemesinin ardından gözler UEFA'ya çevrildi.



Türk futbolseverlerin aklındaki bu soruları CNN international spor anchormani Pedro Pinto, UEFA Başkanı Michel Platini'ye yöneltti.



Soru: Türkiye'de şike iddialarına gelirsek. 16 kulübün tamamı aklandı. Önümüzdeki sezon Türk kulüplerine ne olacak ve bu konu sizce nasıl gelişti?



Cevap: Bu uzun bir hikaye ama ben kısa bir cevap vereceğim. Bu disiplin konularını ilgilendiren bir sorun. Elimizde bazı veriler var ama disiplin komitesi benden yani başkandan bağımsız bildiğiniz gibi. Binlerce sayfa belge var elimizde. Bir karar alacağız ama ne karar alacağız bilmiyorum.



Soru: Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'ne almadığınız için pişman oldunuz mu? Seneye Türk kulüpleri için herşey normale dönecek mi?



Cevap: Fenerbahçe'ye yasağı ben koymadım, disiplin komitesi koydu. Bu konuda konuşursam Fenerbahçe'nin avukatları beni mahkemeye verebilir. Bu bir disiplin konusu. Geçen yıl yasağı koyarak cesur bir adım attık ama bu yıl ne olacak bilmiyorum.



UEFA Başkanı, Türk kamuoyunun soruşturmaya gösterdiği ilginin de fazlasıyla farkında. Öyle ki, sosyal medyadan kendisine bu konuda soru sorulması yönünde yoğun talep geldiğini söyleyen Pedro Pinto'ya "benim durumum da farklı değil" diye yantı verdi:



UEFA'nın soruşturmayla ilgili kararını bu ay sonuna kadar açıklaması bekleniyor.