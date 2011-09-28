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Spor

Platini: Daha etkin yasalar çıkarılmalı STRASBOURG (A.A)

28 Eylül 2011 17:55

-Platini: Daha etkin yasalar çıkarılmalı  STRASBOURG (A.A) - 28.09.2011 - Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Başkanı Michel Platini, Avrupa ülkelerinden, futbolda şikenin önünü kesecek daha etkili yasalar çıkarmalarını istedi. Platini, Avrupa Konseyi'nde yaptığı konuşmada, bahis şebekeleri tarafından organize edilen şike olaylarını sporun önündeki en büyük tehdit olarak niteledi ve Avrupa'da sadece birkaç ülkenin bu konuda yasa çıkarttığını diğer ülkelerin de aynı tutumu sergilemesi gerektiğini söyledi. ''Avrupa futbolu tehlikede. Bunun yanı sıra Avrupa'daki tüm spor branşlarının tehdit altında olduğunu düşünüyorum. Artan şike olayları alarm veriyor ve gittikçe büyüyor. Hiçbir ülke güvende değil'' diye konuşan Platini, şikenin, suç örgütleri tarafından organize edildiğini kaydetti. ''Sporda sahtekarlığı cezai işlem gerektiren suç unsuru'' olarak gören yasaları kabul eden ülkeler arasında, İtalya, Portekiz, İspanya, Britanya, Bulgaristan ve Polonya'yı sayan Platini, spordaki sahtekarlığın herkes tarafından suç olarak görülmesinden halen çok uzakta olunduğunu belirtti. Platini, ''Bu nedenle Avrupa Konseyi'nin bugün müdahalesini zorunlu görüyorum. Üye ülkeler, spordaki sahtekarlığı suç olarak görmeleri ve kamu yetkilileriyle spor otoriteleri arasındaki işbirliğinin zorunlu hale getirilmesi konusunda cesaretlendirilmeli'' diye konuştu. 

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