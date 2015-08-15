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Spor

UEFA başkanı Platini, FIFA başkanı Blatter'i hapse göndermekle mi tehdit etti?

UEFA Başkanı Platini, 29 Temmuz'da FIFA başkanlık seçimi için aday olduğunu açıklamıştı

15 Ağustos 2015 21:48

UEFA Başkanı Michel Platini'nin kardeşinin yolsuzluk dosyalarıyla başı dertte olan FIFA Başkanı Sepp Blatter'i, Şubat ayında yapılacak olan FIFA başkanlık seçiminde yeniden aday olması durumunda hapse göndermekle tehdit ettiği iddia edildi.

Radikal'de yer alan habere göre, Hollanda'da yayın yapan Volkskrant Gazetesi, FIFA Başkanı Sepp Blatter'in tehdit edildiğini, tehdidi yapan kişinin ise Michel Platini'nin kardeşi Peter Platini olduğunu iddia etti.

Platini ise bu iddiaları reddederek, kendisinin böyle bir şey yapmadığını ancak Blatter'in seçime katılması halinde bu tip bir durumla karşılaşabileceğini söyledi..

UEFA Başkanı Platini, 29 Temmuz'da FIFA başkanlık seçimi için aday olduğunu açıklamıştı

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