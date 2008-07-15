Platini "dur" diyecek!

Tempo24- Fransız futbol adamı, astronomik rakamlara ulaşan oyuncu transfer ücretlerine limit getirme çalışmalarını hızlandırdı. Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'nde (NBA) uygulanmakta olan ve takımların sezon içinde kadrolarını güçlendirebilmek için kullanabileceği maksimum ve minimum ücretleri düzenleyen 'Salary Cap' uygulamasını futbola getirmek isteyen Platini bu limiti, kulübün toplam bütçesinin belli bir oranı olarak düzenlemeyi amaçlıyor.

UEFA İletişim Direktörü William Gaillard, oyuncuların maaşlarına sınırlama getirmenin zor olduğunun altını çizerek Avrupa Birliği'nin katkılarıyla kulüplerin bütçelerinin belirli bir kısmını oyuncuların maaşlarına ayırmalarını sağlayabileceklerini ifade etti.

Hedef oran % 50-55 arası

Gaillard, kulüplerin bütçesinden oyuncular için ayrılacak oranın %55, %60 ya da %65 olabileceğini belirterek, Avrupa Futbol Kulüpleri Birliği BaşkanıKarl-Heinz Rummenigge'nin bahsettiği %50-55 oranını Platini'nin de desteklediği ve UEFA olarak bu orandan yana tavır alacaklarını söyledi