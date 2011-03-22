-PLATİNİ 2. KEZ UEFA BAŞKANLIĞINA SEÇİLDİ ANKARA (A.A) - 22.03.2011 - Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Başkanı Michael Platini'nin, bu görevi bir dönem daha yürütmesine karar verildi. UEFA'nın Paris'te yapılan 35. Kongresi'nde yapılan seçime tek aday olarak katılan Platini, konuşmasının ardından yapılan oylamada, üye 53 ülke federasyonun oy birliğiyle ikinci dönem başkanlık görevini yürütmeye hak kazandı. Platini, oylamaya geçilmeden önce yaptığı konuşmada, göreve geldiği 2007 yılından bu yana hayata geçirdiği icraatları hakkında bilgi verdi ve ikinci dönem başkanlığı sırasında yerine getirmek istediği ideallerini anlattı. İleriki 4 yılda şiddeti sahalardan uzaklaştırmayı amaçladığını ifade eden Platini, futbolun geleceğini genç nesile en iyi haliyle aktarma ilkesiyle hareket edeceğini belirtti.