Platini 14 Eylül’de resmen gidecek



Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Başkanı Michel Platini, 14 Eylül'de UEFA Kongresi'nde halefinin belirleneceği oylama öncesinde görevi resmen bırakacağını açıkladı.

Atina'da yapılacak kongrede 55 üye federasyonun önüne çıkarak gösterdikleri sadakat ve işbirliği nedeniyle teşekkür etmek istediğini belirten Platini, “Onlarla göz göze gelerek, duydukları güvene asla ihanet etmediğimi, yükümlülüklerim ve değerlerime aykırı davranmadığımı söyleyerek gitmek istiyorum” açıklaması yaptı.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) eski başkanı Joseph Blatter tarafından 2011'de ödenilen tartışmalı iki milyon İsviçre Frankı nedeniyle hakkında altı yıl görevden men cezası verilen Platini temyize gitmiş, ancak Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) yasağı kaldırmayarak bu cezayı altı yıldan dört yıla indirmişti. Platini bunun üzerine 9 Mayıs'ta UEFA Başkanlığından istifa edeceğini açıklamış, ancak aynı zamanda CAS kararına karşı İsviçre sivil mahkemelerine başvuracağını bildirmişti.

Diğer yandan 14 Eylül'de Atina'da yapılacak UEFA Kongresi'nde Platini'nin yerine kimin seçileceği ile ilgili tartışmalar sürüyor. Eski FIFA başkan adaylarından, 69 yaşındaki Hollanda Futbol Federasyonu Başkanı Michael van Praag, Platini'den boşalacak koltuğa talip olduğunu açıkladı. UEFA Başkanlığı için adaylık başvurularının 20 Temmuz'a kadar yapılması gerekiyor.