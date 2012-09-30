Türkiye plastik üretiminde Avrupa üçüncüsü

Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) Başkanı Hüseyin Semerci, plastik sektöründe yıllık 28 milyar doları aşan üretim değeri bulunan Türkiye'nin, Almanya ve İtalya'dan sonra Avrupa'nın en büyük üçüncü üreticisi olduğunu kaydetti.

PAGDER Başkanı Semerci, sektörün, 1990'lardan sonra hızla büyüdüğünü, bu büyümenin 2010'dan sonra daha da arttığını, sektörde faaliyet gösteren firma sayısının 14 bine ulaştığını ifade etti.

Bu firmaların yüzde 98'inin KOBİ olduğuna işaret eden Semerci, sektörün 250 bin aşkın kişiyi istihdam ettiğini ifade etti.

Bu yılın ilk yarısında plastik mamul üretiminin 3,68 milyon ton olarak gerçekleştiğini belirten Semerci, üretimin bu şekilde devam etmesi halinde yıl sonunda 7,34 milyon tona çıkmasını beklediklerini söyledi.



'Hammadde ihtiyacının yüzde 80'i ithalattan'



Sektörün hammadde ihtiyacının yaklaşık yüzde 80'ninin ithalatla karşılandığını ifade eden Semerci, ''Sektör, en önemli hammaddelerinden olan AYPE'de yüzde 57, YYPE'de yüzde 89, PP'de ise yüzde 90 ölçüde ithalata bağımlı durumda'' dedi.

Türkiye'nin 2023'te 500 milyar dolarlık ihracat hedefi çerçevesinde Türk plastik sektörünün önemine işaret eden Semerci, ''Türkiye'deki sanayinin gelişmesi için sanayicilerin çalışmalarını dar ve dağınık alanlarda yapmaktan kurtarılmaları gerekiyor. Türk plastik sanayi üreticileri için özel, çağa uygun, modern organize sanayi bölgeleri kurulmalı'' görüşünü dile getirdi.