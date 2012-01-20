-Plastik patlayıcıyı kullanan biliniyor HAKKARİ (A.A) - 20.01.2012 - Hakkari Valisi Muammer Türker, kent merkezindeki patlamanın ''plastik patlayıcı'' kaynaklı olduğunu belirterek, ''Plastik patlayıcıyı kimin kullandığını bizim vatandaşlarımız çok iyi biliyor. Parça tesiri ile insanlarımızın daha çok yaralanması söz konusu oldu'' dedi. Bulvar Caddesi'ndeki olay yerinde incelemelerde bulunan Türker basın mensuplarına yaptığı açıklamada, patlamanın bir polis servis aracının geçişi sırasında meydana geldiğini hatırlattı. Olay anında caddede çok sayıda kişinin bulunduğunu ifade eden Türker, patlamada bir üniversite öğrencinin hayatını kaybettiğini, 27 kişinin de yaralandığını, yaralılar arasında bulunan 3 polisin tedavilerinin ardından taburcu edildiğini söyledi. Muammer Türker, yaralılardan bir bölümünün hastanelerde tedavilerinin sürdüğünü ifade ederek, ''Yaralılardan 4'ü yoğun bakımda. Bir tanesi de serviste. Onları ziyaret ettik. Ayrıca Yüksekova Devlet Hastanesine sevk edilen 6 hastamız var. Onların da durumları çok iyi. Yoğun bakımda olanların tabi ameliyat durumları var. Onlarda da hayati tehlike görmüyor doktorlarımız'' dedi. Patlamanın bir çok iş yerinin bulunduğu işlek bir caddede meydana geldiğine işaret eden Vali Türker, sözlerine şöyle devam etti: ''Böyle bir vahşetin gerçekleşmiş olması, kim yaparsa yapsın insanlıkla da, insafla da bağdaşlaştırmak mümkün değil. Biz değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Polis gerekli incelemeleri yapıyor. Adli işlemler yapılıyor. Faillerin bulunması noktasında gerekli çalışmalar yapılıyor. Şu yaptı, bu yaptı gibi bir değerlendirmeye girecek değiliz. Tabi elimizde bir takım istihbari bilgiler bulunsa bile kesin kanaate varabilecek bilgiye sahip değiliz. Ama kim yaparsa yapsın böyle bir şey vahşettir. Böyle bir şey asla ilimizde de, memleketimizde de hatta dünyanın hiçbir yerinde tekrar yaşamak istemiyoruz. Çünkü suçsuz günahsız insanlar, bu olaydan zarar görüyor. 21 yaşında bir kardeşimiz maalesef hayatını kaybetti.'' Hakkari Valisi Muammer Türker, saldırıda kullanılan bombanın ''plastik patlayıcı'' olduğunu da vurgulayarak, ''Plastik patlayıcıyı kimin kullandığını bizim vatandaşlarımız çok iyi biliyor. Parça tesiri ile insanlarımızın daha çok yaralanması söz konusu oldu'' diye konuştu.