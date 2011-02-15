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PLASTİK OYUNCAK DEPOSUNDA YANGIN  İSTANBUL (A.A)

15 Şubat 2011 17:24

-PLASTİK OYUNCAK DEPOSUNDA YANGIN  İSTANBUL (A.A) - 15.02.2011 - Bayrampaşa'da plastik oyuncak deposunda çıkan yangında 3 kişi yaralandı. Bayrampaşa Orta Mahalle İbrahimağa Caddesi'nde bulunan bir plastik ürünleri deposunda belirlenemeyen  nedenle yangın çıktı. Yangın, Bayrampaşa ve Fatih itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Plastik oyuncak atölyesinde piknik tipi LPG tüpünün patlaması sonucu çıkan yangında, atölye kullanılamaz hale geldi.  Orta Mahalle İbrahimağa Caddesi Soy Sokak'ta bulunan plastik oyuncak atölyesinde çalışan 3 işçinin yemek yapmak için kullandığı piknik tipi LPG tüpünde patlama meydana geldi. Patlama sonucunda atölyede yangın çıkması üzerine durum itfaiyeye bildirildi.  Yangın çıkan yerin plastik atölyesi olması nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra ambulans da sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin köpük sıkarak müdahale ettikleri yangın, bir süre sonra söndürüldü.  Olayda el ve yüzünde yanık oluşan işçi Sebahattin Karaoğlu, İstanbul Üniversitesi (İÜ) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılırken, atölye kullanılamaz hale geldi. 

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