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Plastik mermi kurbanı Barış gözünü kaybetti

Ankara'da 1 Mayıs'taki polis müdahalesi sırasında gözüne isabet eden plastik mermi ile görme yetisini kaybeden Barış Ceyhan'ın ailesi polisler hakkında suç duyurusunda bulunacak

08 Mayıs 2014 11:23

Ankara'da 1 Mayıs'taki polis müdahalesi sırasında gözüne plastik mermi isabet eden lise öğrencisi Barış Ceyhan'ın doktorları Barış’ın sol gözünü kaybettiğini kendisine ve ailesine bildirdi.

Baba Mustafa Ceyhan, polisler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. 1 Mayıs günü Kızılay’da polisin attığı plastik mermiyle gözünden yaralanan Barış Ceyhan tüm tıbbi müdahalelere rağmen bir gözünü kaybetti. Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Barış Ceyhan’ın tekrar kontrolleri yapıldı. Doktorlar, Barış’ın artık sol gözünü kaybettiğini kendisine ve ailesine bildirdi. Baba Mustafa Ceyhan, “Çok üzgünüz. Gözünde kalan plastik merminin parçaları için tekrar ameliyata alınacak. Görevli polisler hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Barış şu anda çok üzgün. Psikologlardan destek alıyor” dedi

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