-PLASTİK İŞLEME TESİSİ YANDI BATMAN (A.A) - 03.10.2010 - Batman'da, yıldırım isabet eden plastik işleme tesisi tamamen yandı. Çamlıca Mahallesi'ndeki Demir Plastik Geri Dönüşüm Tesisine saat 03.00 sıralarında yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına Batman Belediyesi İtfaiye ekipleri ile mahalledeki vatandaşlar müdahale etti. Sabah saatlerinde söndürülebilen yangında plastik işleme tesisi tamamen yandı. Tesis sahibi Kerem Demir, 40 kişinin çalıştığı iş yerindeki yangının yıldırım isabet etmesi sonucu çıktığını vurgulayarak, ''Elektrik panosu isabet almış ve ardından yangın başlamış. Yaklaşık 4 saat süren yangında can kaybının olmaması bizi sevindirdi. Tesiste 300 bin lira maddi zarar meydana geldi'' dedi.