T24 LogoT24 Logo
Spor

PLANÖR, OTOBANDAN GEÇEN TIR'A ÇARPTI BUDAPEŞTE (A.A)

30 Temmuz 2010 20:39

-PLANÖR, OTOBANDAN GEÇEN TIR'A ÇARPTI BUDAPEŞTE (A.A) - 30.07.2010 - Macaristan'daki 31. Dünya Planör Şampiyonası'nda, planörün çarptığı otobandaki TIR'ın sürücüsü ağır yaralandı. Szeged kentinde dün başlayan şampiyonada bugün ilginç bir kaza yaşandı. 34 ülkeden yarışmacının katıldığı şampiyonada, 15 metrelik bir planör, iniş sırasında otobandan geçen bir TIR'a çarptı.  Yapılan açıklamada, Planörün Avustralyalı pilotunun otobanın üzerinde normalden fazla alçak uçuş yaptığı, bu sırada planörün kanadının otobandan geçen TIR'ın ön camına çarptığı bildirildi. Ağır yaranan TIR'ın şoförünün ambulans helikopterle başkent Budapeşte'deki hastaneye kaldırıldığı, planör pilotunun ise sıyrıklarla kurtulduğu kaydedildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24