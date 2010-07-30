-PLANÖR, OTOBANDAN GEÇEN TIR'A ÇARPTI BUDAPEŞTE (A.A) - 30.07.2010 - Macaristan'daki 31. Dünya Planör Şampiyonası'nda, planörün çarptığı otobandaki TIR'ın sürücüsü ağır yaralandı. Szeged kentinde dün başlayan şampiyonada bugün ilginç bir kaza yaşandı. 34 ülkeden yarışmacının katıldığı şampiyonada, 15 metrelik bir planör, iniş sırasında otobandan geçen bir TIR'a çarptı. Yapılan açıklamada, Planörün Avustralyalı pilotunun otobanın üzerinde normalden fazla alçak uçuş yaptığı, bu sırada planörün kanadının otobandan geçen TIR'ın ön camına çarptığı bildirildi. Ağır yaranan TIR'ın şoförünün ambulans helikopterle başkent Budapeşte'deki hastaneye kaldırıldığı, planör pilotunun ise sıyrıklarla kurtulduğu kaydedildi.